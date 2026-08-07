Украина потеряла около 40 населённых пунктов за время «40 дней принуждения России к миру». Данный «план» Владимира Зеленского, предположительно, был нужен для создания видимости успехов и получения помощи Запада. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с ТАСС.

«За эти 40 дней киевский режим сменил правительство, убрал министра обороны [Михаил Фёдоров], поменял главнокомандующего ВСУ, утратил несколько сотен АЗС и десятки тепловозов. Отступая по всей линии боевого соприкосновения, потерял Константиновку, Красный Лиман и ещё около 40 населённых пунктов, получил российскую армию в пригородах Славянска и Краматорска и полноценную морскую блокаду, несмотря на непрекращающиеся поставки вооружений и кредиты из стран Западной Европы», — сказал Ивлев.

Ивлев также отметил, что потери происходят на фоне коррупции — часть западного оружия разворовывают и продают на чёрном рынке.

Ранее Life.ru писал, что российские военные уничтожили группу украинских штурмовиков в Харьковской области. Бойцы 475-го полка попытались контратаковать у Щербаковки, но их вовремя обнаружили и ликвидировали на дальних подступах. На этом и Сумском направлении работает группировка «Север». За сутки ВСУ потеряли до 220 человек, бронетранспортёр, боевую машину, 15 автомобилей, два орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.