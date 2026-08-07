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7 августа, 08:21
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Шансов не оставили: под Харьковом сорвана попытка контратаки украинских штурмовиков

Российская армия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные уничтожили группу украинских штурмовиков в Харьковской области. Бойцы 475-го штурмового полка попытались контратаковать у Щербаковки, но их вовремя обнаружили и ликвидировали на дальних подступах. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Группа из состава 475-го отдельного штурмового полка предприняла попытку контратаки в районе Щербаковки. Противник был вскрыт и уничтожен на отдалении от позиций наших войск», — рассказал собеседник агентства.

На этом и Сумском направлении работает группировка «Север». За сутки ВСУ потеряли до 220 человек, бронетранспортёр, боевую машину, 15 машин, две пушки и станцию радиоэлектронной борьбы.

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Ранее стало известно, что украинские войска продолжают попытки высадиться на Кинбурнской косе, но закрепиться там не могут. Самая тяжёлая обстановка в Голопристанском округе — его постоянно обстреливают. Российские военные отражают атаки и не дают противнику закрепиться на косе.

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Наталья Афонина
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