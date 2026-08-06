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6 августа, 13:54

Провал за провалом: ВСУ пытаются безуспешно закрепиться на Кинбурнской косе

Сальдо сообщил о попытках ВСУ высадиться и закрепиться на Кинбурнской косе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Вооружённые силы Украины продолжают предпринимать попытки высадки на Кинбурнской косе, однако закрепиться на этой территории им не удаётся. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо у себя в «Максе».

По его словам, наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Голопристанском округе, который продолжает подвергаться обстрелам. Российские подразделения, как отмечает глава региона, отражают атаки и не позволяют противнику занять позиции на косе.

«Обстановка в округе остаётся тяжёлой. Противник продолжает обстрелы и пытается высадиться на Кинбурнской косе. Наши военные отражают атаки и не позволяют врагу закрепиться», — говорится в сообщении.

Кинбурнская коса находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом в районе впадения Днепра в Чёрное море. Её протяжённость составляет около 40 километров. Территория находится под контролем российских войск с июня 2022 года.

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Кстати, в начале лета Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ больше не предпринимают попыток прорваться к Кинбурнской косе в Херсонской области, поскольку ВС РФ буднично отбивали все атаки. Береговая линия на этом направлении находится под контролем группировки войск «Днепр».

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Владимир Озеров
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