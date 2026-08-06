Провал за провалом: ВСУ пытаются безуспешно закрепиться на Кинбурнской косе

Вооружённые силы Украины продолжают предпринимать попытки высадки на Кинбурнской косе, однако закрепиться на этой территории им не удаётся. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо у себя в «Максе».

По его словам, наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Голопристанском округе, который продолжает подвергаться обстрелам. Российские подразделения, как отмечает глава региона, отражают атаки и не позволяют противнику занять позиции на косе.

«Обстановка в округе остаётся тяжёлой. Противник продолжает обстрелы и пытается высадиться на Кинбурнской косе. Наши военные отражают атаки и не позволяют врагу закрепиться», — говорится в сообщении.

Кинбурнская коса находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом в районе впадения Днепра в Чёрное море. Её протяжённость составляет около 40 километров. Территория находится под контролем российских войск с июня 2022 года.

Кстати, в начале лета Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ больше не предпринимают попыток прорваться к Кинбурнской косе в Херсонской области, поскольку ВС РФ буднично отбивали все атаки. Береговая линия на этом направлении находится под контролем группировки войск «Днепр».