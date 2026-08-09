В ФРГ раскрыли правду о положении Украины после сокрушительных ударов ВС РФ

Киев на фоне ударов ВС России по военным объектам оказался в одном из самых уязвимых положений за последние годы из-за проблем с противовоздушной обороной. Украинским системам всё чаще не хватает ракет-перехватчиков, из-за чего города фактически остаются почти без защиты от баллистических ракет, пишет немецкая газета Welt.

Издание считает, что воздушное противостояние перешло в новую фазу. Одной из главных проблем Киева остаётся нехватка боеприпасов для американских комплексов Patriot, способных перехватывать баллистические цели. Во время одного из недавних массированных ударов украинские Воздушные силы сообщили, что не смогли сбить ни одну из 24 баллистических и четырёх других ракет.

Ситуацию усугубил расход американских запасов Patriot во время конфликта с Ираном. По данным Welt, Вашингтон использовал значительное количество таких перехватчиков, тогда как европейские союзники Киева также не спешат отдавать последние резервы, необходимые им для собственной ПВО.

В результате у Киева остаются два основных пути. Первый — добиваться новых поставок перехватчиков от США и европейских партнёров. Однако быстро восполнить дефицит — довольно сложно: производство дорогих ракет ограничено, а запасы у союзников также сократились.

Второй вариант — ускорить создание собственного более дешёвого комплекса противоракетной обороны Freyja, который должен снизить зависимость от Patriot. Владимир Зеленский утверждает, что Украина рассчитывает получить конкретные результаты по проекту примерно в течение года, однако когда же наконец новая система сможет реально встать на боевое дежурство, одному Богу известно.

Кстати, на днях Киев заявлял о неких договорённостях с США о ежемесячных поставках ракет для американских систем ПВО. При этом сам Зеленский признал, что даже предполагаемых объёмов будет недостаточно, а украинские представители называли нынешнюю ситуацию с противовоздушной обороной худшей за всё время конфликта.