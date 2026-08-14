Москва не опустится до совершения террористических актов, но намерена действовать жёстче в отношении источников поддержки киевской военной машины. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в беседе с ИС «Вести».

Министр уточнил, что соответствующие меры уже принимаются. По его словам, подход будет направлен на разрушение всего, что питает военную инфраструктуру Киева благодаря западной помощи.

«Свои собственные методы сделаем гораздо более жёсткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем, и они уже начинают стонать», — заявил дипломат.

Лавров обратил внимание на участившиеся призывы к немедленной остановке боевых действий. При этом, подчеркнул он, прекращать СВО следует лишь при достижении долгосрочного и устойчивого урегулирования.

Глава МИД пояснил, что остановка на нынешних позициях была бы равносильна отказу от наследия предков, победивших нацизм. Он назвал такой сценарий неприемлемым, сославшись на ответственность за тысячелетнюю историю российского государства.

Ранее министр уже доводил до сведения госсекретаря США Марко Рубио позицию Москвы: без содействия Запада киевский режим не смог бы организовывать теракты против россиян. Также глава ведомства отметил, что Запад выдвигает РФ ультиматум по Украине.