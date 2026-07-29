Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны предлагают Москве сценарий урегулирования украинского конфликта, который, по его словам, представляет собой ультиматум. Министр подчеркнул, что Россия не намерена соглашаться на такие условия. Об этом он сообщил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

По словам Сергея Лаврова, представители западных государств предлагают сначала объявить перемирие и прекратить огонь, а уже затем вернуться к переговорам по урегулированию конфликта. Согласно этому сценарию, за столом переговоров должны оказаться представители Европы, США, Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. До начала диалога, как заявил глава МИД, Запад также предлагает разместить на Украине многонациональный контингент под руководством Франции и Великобритании.

«Что это означает? Это ультиматум. Замрём на линии соприкосновения — нацистский режим сохранится. Никакие территории, где были референдумы, они признавать не будут», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Москва не намерена принимать такие условия. В качестве примера он привёл строку из стихотворения Владимира Маяковского «Бродвей» — «У советских собственная гордость», отметив, что эта черта, по его мнению, всегда была присуща русским.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что именно это чувство собственного достоинства, как он считает, не позволит России отказаться от своей позиции в вопросах урегулирования конфликта.

Ранее Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются представить нынешние действия главы киевского режима Владимира Зеленского как переломный этап конфликта и связывают с этим надежды на ослабление России. На Западе обращают внимание на то, что часть дальнобойных средств, используемых Киевом, достигает своих целей, после чего преподносят ситуацию в выгодном для себя ключе.