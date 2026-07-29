На Западе стали подавать действия Владимира Зеленского как переломный момент в конфликте и рассчитывают на распад России. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, западные страны видят, что многие дальнобойные средства Киева достигают своих целей, и потому подают текущую ситуацию в выгодном для себя свете. Он отметил, что на этом фоне недоброжелатели пытаются представить происходящее как возможность одолеть Россию за счёт «украинского характера». Он отметил, что Москву при этом выставляют агрессором, который якобы собирался вслед за Украиной захватить всю Европу.

«Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», — заключил он.

Лавров также акцентировал внимание на том, что возрождение западных надежд на развал страны было напрямую связано с сепаратизмом в отдалённых регионах России в 1990-е годы. По мнению министра, эти ожидания доходили до того, что на Западе заранее прикидывали, кому и какой регион отойдет в случае окончательной победы сепаратистов.

Ранее Лавров назвал атаки Киева на гражданские суда в Азовском море терроризмом, а не пиратством. Министр подчеркнул, что пираты хотя бы грабят для себя, а украинский режим просто наносит ущерб и запугивает. По его словам, подобное происходит не только в Азовском и Чёрном морях, но и в Африке.