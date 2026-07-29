Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировое сообщество внимательно наблюдает за развитием событий вокруг конфликта на Украине. Об этом министр рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Мир с огромным вниманием, с замиранием сердца некоторые смотрят на то, чем закончится эта война, навязанная нам Западом, в ответ на которую президент [РФ Владимир Путин] объявил о начале специальной военной операции», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США могли бы повлиять на ситуацию на Украине, если бы прекратил передачу Киеву разведывательных данных, полётных заданий и вооружений. Украина получает военную помощь без прямой оплаты и вряд ли сможет полностью рассчитаться за неё перед европейскими странами.