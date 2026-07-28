Заявление Белого дома о необходимости быстро решить конфликт на Украине содержит элементы лицемерия, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Газетой.ru» он заявил, что Вашингтон мог бы прекратить конфликт в течение недели, если бы перестал поставлять Киеву разведданные, полётные задания и оружие.

Сенатор отметил, что Украина получает вооружение бесплатно и едва ли расплатится с Европой. Поэтому, по его мнению, заявлениям США о стремлении к миру верить не стоит.

Напомним, ранее власти США выразили мнение, что украинский конфликт пора завершить. По данным CNN, встреча Трампа и Зеленского пройдёт 28 июля. Стороны намерены обсудить процесс мирного урегулирования на Украине.