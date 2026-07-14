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14 июля, 12:11

«Это уже не пиратство»: Лавров жёстко оценил атаки Киева на гражданские суда

Лавров назвал атаки Киева на гражданские суда терроризмом, а не пиратством

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атаки киевского режима на гражданские суда в Азовском море являются терроризмом, а не пиратством. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

«Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям. Просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм», — сказал Лавров.

По его словам, подобные действия происходят не только в Азовском и Чёрном морях, но и на Африканском континенте. Министр добавил, что Киев ради нанесения ущерба России готов взаимодействовать с экстремистскими группировками. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Турция направит Украине жёсткий сигнал после атак на турецкие суда в Чёрном море и инфраструктуру «Голубого потока».

Лавров также подтвердил, что Москва продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия африканским государствам.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия нейтрализует угрозы судоходству в Азовском и Чёрном морях. По словам главы МИД РФ, Владимир Путин принимает меры, чтобы прекратить атаки ВСУ на корабли.

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Александра Мышляева
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