Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 11:27

Лавров заверил, что РФ нейтрализует угрозы судоходству со стороны Украины

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Россия нейтрализует угрозы судоходству в Азовском и Чёрном морях. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

«Президент [России Владимир Путин] работает над тем, чтобы всё это прекратить», — подчеркнул дипломат, комментируя атаки ВСУ на корабли.

Минсельхоз исключил дефицит продуктов из-за ситуации в Азовском море
Минсельхоз исключил дефицит продуктов из-за ситуации в Азовском море

Ранее сообщалось, что Минтранс России принимает дополнительные меры для сохранения грузовых перевозок в Азовском море. Решение связано с участившимися атаками ВСУ на гражданские суда. Ведомство корректирует логистические процессы, чтобы обеспечить стабильное движение товаров и снизить риски возможных сбоев.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar