Лавров заверил, что РФ нейтрализует угрозы судоходству со стороны Украины

Россия нейтрализует угрозы судоходству в Азовском и Чёрном морях. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

«Президент [России Владимир Путин] работает над тем, чтобы всё это прекратить», — подчеркнул дипломат, комментируя атаки ВСУ на корабли.

Ранее сообщалось, что Минтранс России принимает дополнительные меры для сохранения грузовых перевозок в Азовском море. Решение связано с участившимися атаками ВСУ на гражданские суда. Ведомство корректирует логистические процессы, чтобы обеспечить стабильное движение товаров и снизить риски возможных сбоев.