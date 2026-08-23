Российский триколор, использование которого в ряде западных стран в последние годы сопровождалось ограничениями, вновь получает больше возможностей для присутствия на международной спортивной арене. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал ИС «Вести», что «тенденция травли» российского флага постепенно теряет поддержку.

Глава МИД связал эти изменения прежде всего с решениями спортивных организаций. По его словам, всё больше олимпийских федераций пересматривают введённые ранее запреты вслед за МОК. Лавров отметил, что ограничения сохраняются не везде и иногда вводятся на уровне отдельных регионов или муниципалитетов. Теперь ситуация меняется в противоположную сторону. Он назвал отказ от прежних ограничений тенденцией, которая уже проявилась настолько заметно, что остановить её, по его мнению, не получится.

«В странах Запада сейчас началась настоящая травля и на сам флаг, и на любые попытки его использовать, в том числе и на спортивных состязаниях. Сейчас это безумие уходит в прошлое», — сказал он.

Ранее Россия отметила День Государственного флага грандиозным флешмобом #Поднятьфлаг. 22 августа 2026 года тысячи людей по всей стране и за её пределами украсили города российскими триколорами. Флаги развевались на центральных улицах, набережных, домах и в офисах. Акция охватила разные регионы. Тысячи людей по всей стране и за границей присоединились к флешмобу, поднимая триколоры на улицах, балконах и рабочих местах. В Луганске у мемориала «Острая могила» прошла церемония возложения цветов с участием ветеранов и кадет, а в Мелитополе волонтёры раздавали ленточки-триколоры местным жителям.