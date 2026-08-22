Россия в цветах триколора: Масштабный флешмоб #Поднятьфлаг прошёл по всей стране

Россия отметила День Государственного флага масштабным флешмобом #Поднятьфлаг. 22 августа 2026 года тысячи людей по всей стране и за рубежом украсили города российскими триколорами. Флаги появились повсюду: на центральных проспектах, набережных, фасадах домов и в офисах. Акция сплотила представителей всех поколений: плечом к плечу в праздничном строю встали студенты, общественники, волонтеры и представители силовых структур.

Тем временем у главного входа на ВДНХ более 1,5 тысячи активистов «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты» провели праздничное шествие и выстроились в живой триколор.

1,5 тысячи активистов «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты» провели праздничное шествие. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

Масштабная акция охватила и другие регионы. Тысячи россиян по всей стране и за рубежом присоединились к флешмобу #Поднятьфлаг, разворачивая триколоры на улицах, балконах и рабочих местах. В Луганске у мемориала «Острая могила» прошла церемония возложения цветов с участием ветеранов и кадетов, а в Мелитополе волонтёры раздавали жителям ленточки-триколоры. С орбиты соотечественников поздравили космонавты «Роскосмоса», продемонстрировав флаг в невесомости.

Мероприятие проходит с 19 по 22 августа. Каждый желающий может присоединиться к акции, сделав фотографию или видеоролик с российским триколором в руках. Потом эти материалы нужно опубликовать в социальных сетях с хештегом #ПоднятьФлаг.

Ранее Life.ru рассказывал, как в День государственного флага на вершине Роза Пик в Сочи развернули триколор — участники восхождения преодолели шесть километров горного маршрута с перепадом высоты в тысячу метров. К восхождению присоединился известный альпинист, покоритель восьмитысячников Виталий Лазо.