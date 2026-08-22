Финал «Зарницы 2.0» стартовал в День флага России

Финал третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал 22 августа в Волгоградской области. Торжественную церемонию открытия приурочили ко Дню Государственного флага России, сообщается в Telegram-канале проекта.

В решающих состязаниях участвуют 96 отрядов — 960 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Помимо команд из российских регионов, в Волгоградскую область приехали приглашённые ведомственные и международные отряды из Абхазии и Южной Осетии. Ранее такое же число финалистов подтверждало региональное управление МЧС.

Участников ждут две недели испытаний по условно-военным специальностям и командных состязаний. Проверять будут навыки тактической медицины, огневой и тактической подготовки, работы с беспилотниками, связи и других направлений. Кульминацией первого заезда станет большая военно-тактическая игра и финальный бой 5 сентября.

Командующий игрой, кавалер трёх орденов Мужества и участник президентской программы «Время героев» Владимир Михайловский официально объявил всероссийский финал открытым. Участников также приветствовали представители правительства Волгоградской области, «Движения Первых», «ЮНАРМИИ» и Центра «ВОИН».

Одним из главных моментов церемонии стал прыжок воспитанника ДОСААФ с российским триколором. Завершилось открытие салютом, окрасившим небо в цвета Государственного флага. Финал проходит на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Организаторами проекта выступают «Движение Первых», «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН» при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобороны России.

Накануне финала определились последние команды, получившие путёвки в Волгоградскую область. 16 августа Life.ru рассказывал о победе ставропольских отрядов сразу в двух категориях окружного этапа «Зарницы 2.0». Участники проходили испытания по первой помощи, РХБЗ, тактике и управлению FPV-дронами.