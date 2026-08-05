300 человек, гранаты и «колючка»: Молодёжь прошла испытание на прочность на «Тропе воина»

Участники XII Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» прошли военно-спортивную игру «Тропа воина». Испытания проверили физическую подготовку, командную работу и навыки, которые развивают в центре «Воин». Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Военно-спортивное состязание объединило 300 активистов смены «Родина». Участниками стали представители молодёжных советов федеральных органов власти, силовых структур, правоохранительных ведомств, участники СВО, представители Комитета семей воинов Отечества и молодые сотрудники региональных органов исполнительной власти. Для участников подготовили специальную трассу с семью этапами. Каждый из них отражал одно из направлений подготовки, которую проходят в центре «Воин».

Команды преодолевали препятствия с «колючей проволокой», выполняли задания на точность при метании гранат, проходили стрельбу по электронно-динамическим мишеням и проверяли физическую подготовку на турниках. Одним из самых сложных испытаний стал марш-бросок с оружейным грузом. Также участники прошли этап по тактической медицине, где отрабатывали остановку кровотечения и эвакуацию капитана команды.

За безопасностью и проведением игры следили инструкторы центра «Воин» из разных регионов России, включая ветеранов боевых действий и участников СВО. Поддержку командам также оказывали курсанты центра из Луганской Народной Республики. Главным судьёй соревнований выступил участник президентской программы «Время героев» и советник директора центра «Воин» Илья Миронов.

«Равнение на молодёжь — это главная инвестиция в будущее России. Сегодня у молодых лидеров мы увидели азарт соревнований, настоящую сплочённость и волю к победе. На «Тропе воина» не было случайных этапов: метание гранат, стрельба, марш-бросок и, конечно, тактическая медицина — те навыки, которые могут быть полезными в жизни. Эта игра по-настоящему сплотила участников форума и показала, что молодёжь России — большая команда единомышленников. Поэтому мы будем продолжать работу, создавать и развивать новые патриотические проекты на благо Родины», — сказал участник президентской программы «Время героев», советник директора центра «Воин» Илья Миронов.

Центр «Воин» занимается военно-патриотическим воспитанием и подготовкой молодёжи. Организация проводит образовательные программы, соревнования и практические занятия, направленные на развитие физической подготовки, командной работы и прикладных навыков.

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