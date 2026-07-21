В Москве подвели итоги VII фестиваля-форума «Российская креативная неделя – 2026». Главное федеральное событие в сфере креативной экономики прошло 17 и 18 июля на площадке комплекса «Мечта» в Парке Горького, а его организатором выступил Единый центр креативной экономики.

В Москве завершился VII фестиваль-форум «Российская креативная неделя». Видео © Life.ru

По информации Росстата, доля сектора в ВВП страны по итогам 2025 года достигла 4,2%, а объём валовой добавленной стоимости составил 8,26 триллиона рублей. Годом ранее эти цифры находились на уровне 4,1% и 7,5 триллиона, что говорит об уверенном росте сектора и его возрастающем влиянии на российскую экономику.

Заместитель председателя правительства Александр Новак отметил, что креативные индустрии становятся одним из инструментов структурной перестройки и ухода от сырьевой модели. Он подчеркнул, что к 2030 году стоит задача выйти на показатель в 6% ВВП. По словам вице-премьера, работа выстраивается как сквозная, затрагивающая конкурентоспособность самых разных отраслей, от промышленности до услуг, а принятый федеральный закон и готовящаяся стратегия до 2036 года создали для этого институциональную базу.

«Следующий этап — наполнить эту систему конкретными решениями, инструментами поддержки, региональными стратегиями и подготовкой кадров, которые обеспечат сектору устойчивый рост в ближайшей перспективе. Российская креативная неделя за последние годы стала именно той площадкой, где эта стратегическая повестка обсуждается в практической плоскости — с участием регионов, бизнеса и федеральных органов власти, кто видит в креативной экономике не временный тренд, а один из ключевых инструментов развития страны, международного партнёрства и интеллектуально-технологического суверенитета нашей страны», — отметил он.

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков назвал российскую креативную экономику новой умной силой. Он заявил, что в стране сформирована суверенная распределённая модель, при которой творческий сектор преодолевает монополию мегаполисов и даёт импульс развитию малых городов. Новиков также подчеркнул, что молодёжь видит в этом необычный кадровый лифт и способ реализации талантов, а задача государства — создавать условия для появления собственных смыслов, а не потребления чужих.

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш отметила переход отрасли на новый этап. Она пояснила, что в 2026 году фокус смещается на работу с семью взаимосвязанными слоями — от отраслевого до научного и пространственного. Монгуш добавила, что важно сохранять баланс между коммерческой выгодой, экономическим эффектом и общественной пользой, а новая экономика призвана одновременно решать задачи по уходу от сырьевой зависимости, повышению качества жизни людей и глобальному позиционированию российского образа жизни.

Генеральный директор объединённой редакции Life и Shot Денис Арапов обратил внимание на кризис доверия в информационной среде. Сославшись на международные исследования, он сообщил, что доверие к СМИ в среднем по миру упало до 46%, а к институтам власти — до 51.

«Конечно, как правило, когда падение доверия к институтам власти, это свято место пусто не бывает. Его занимают харизматичные лидеры платформ, какие-то крупные блогеры и другие инфлюенсеры. В этой битве за внимание и за доверие, кончено, мы тоже перестраиваем свою работу. Самое главное, что медиа сейчас, ну, во всяком случае точно наш холдинг, — это уже не некие созерцатели и просто наблюдатели за происходящим. То есть мы уже давно имеем точно свои ценности, свои убеждения, и мы их транслируем. Они релевантны нашей аудитории. Это очень важно, потому что это её запрос», — подчеркнул Арапов.

Данные ВЦИОМ, озвученные в рамках форума, зафиксировали высокий уровень социального оптимизма среди молодёжи: 95% подростков верят в возможность самореализации в России, а 91% — в собственном регионе. В связи с этим объявлено о запуске движения «Креативное поколение», призванного превратить молодых людей из потребителей в авторов и создателей. Отдельное внимание уделили и связи креативных индустрий с демографической политикой, где экономические меры поддержки семьи должны дополняться влиянием культуры и медиа на представления о родительстве.

Значимым направлением признано развитие территорий через метабренды регионов. Теперь ответственность за этот рост официально закреплена за субъектами федерации, а приоритетом становится капитализация уникального культурного кода и местных активов. На форуме также подчеркнули необходимость создания единой системы знаний и понятийного аппарата для подготовки не только творцов, но и управленцев, инженеров и предпринимателей.

Мероприятие объединило более 3500 участников из 81 региона и представителей 15 зарубежных государств. В рамках деловой программы прошло 68 сессий с участием свыше 390 федеральных экспертов, обсуждались такие темы, как «серебряная» экономика, возвратный туризм и космокреаномика. Помимо того, на полях форума подписали 12 соглашений о сотрудничестве, а свои проекты представили регионы от Нижегородской области до Башкортостана.