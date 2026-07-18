На «Российской креативной неделе» обсудили платформенную экономику и локальные бренды

В рамках VII «Российской креативной недели» прошёл фестиваль «Креативное поколение», объединивший лидеров креативных сообществ, представителей бизнеса, институтов развития и регионов. Инициатива призвана создать инфраструктуру сотрудничества для 16 секторов креативной экономики, сообщает пресс-служба АНО Креативная экономика.

Креативный продюсер движения Николай Горелый отметил, что сегодня одиночные усилия перестают работать — результат даёт только совместная работа, где творчество соединено с бизнес-целеполаганием. На сессии «Репка AI» за три дня были созданы просчитанные бизнес-кейсы с экономикой, сроками и распределением ролей.

Движение становится экосистемой, где каждый участник получает AI-агента, доступ к базе партнёров и возможность создавать коллаборации без потери времени. В рамках фестиваля также объявили о создании Центра сообществ и запуске Всероссийской переписи креативных сообществ.

Её результаты лягут в основу Совета движения «Креативное поколение». К инициативе присоединились Dprofile, Центр Сообществ.РФ, АНО «Национальное агентство развития территорий», «Вдохновители», «ЭТО БАЗА» и другие объединения из разных регионов.

На сессиях первого дня «Российской креативной недели» также обсуждались метабренды территорий, платформенная экономика, поддержка локальных производителей и демографическая повестка. Эксперты сошлись во мнении, что креативная экономика уже создаёт социальные эффекты, а её главным ресурсом остаётся человек — создатель смыслов, продуктов и изменений.

Ранее сообщалось, что в этом году крупнейший в России VK Fest впервые состоится на ВДНХ, где для гостей будут работать автограф-зоны, лектории, спортивные и творческие площадки, а также места для отдыха и семейного досуга. Территорию выставки разделят на семь сцен с разными программами, чтобы каждый нашёл занятие по душе.