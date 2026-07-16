VK Fest собрал в Москве Ольгу Бузову, «Город 312» и четырёх секретных гостей

VK Fest пройдёт 18 и 19 июля на ВДНХ в Москве. Полную программу фестиваля представила команда мероприятия.

Карта VK Fest. Фото © Новости ВКонтакте

Фестиваль будет работать с 11:00 до 23:00. Гостей ждут концерты, выступления блогеров, автограф-сессии, лекции, спортивные активности, мастер-классы, игровые и технологические зоны.

Артисты на VK Fest

В VK Лектории выступят актёры Екатерина Волкова, Лукерья Ильяшенко, Ника Здорик, Ева Смирнова и Роман Каграманов. Максим Матвеев расскажет о работе в кино и жизни актёра. Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз обсудят Олимпийские игры. Матвей Сафонов и Марина Кондратюк поговорят об отношениях и жизни в условиях большого спорта. В числе других участников заявлены Артемий Лебедев, Евгения Плотникова и представители команды электромобиля «Атом».

Музыкальная программа объединит артистов разных жанров и поколений. Среди участников — Zivert, Дора, Markul, Ева Польна, JONY, t.A.T.u., Вадим Самойлов, OG Buda, МОТ, LIL KRYSTALLL и другие исполнители. На Синей сцене выступят три секретных гостя, а ещё один артист, имя которого пока не раскрывается, станет хедлайнером электронной сцены.

Во второй день состоится шоу VK Мегамикс. На одной сцене встретятся Олег Газманов, Александр Серов, Жасмин, «Город 312», «Альянс», «Вирус», Артур Пирожков, Тима Белорусских и другие артисты. Один из участников шоу также останется секретным до фестиваля.

Блогеры

Отдельная программа подготовлена для поклонников блогеров. Посетители смогут встретиться с ВЛАДОМ А4, ГЛЕНТОМ, КОБЯКОВЫМ, Димой Масленниковым, Вики Шоу, KARA KROSS, Миланой Хаметовой, Романом Каграмановым и другими инфлюэнсерами. В зоне встреч пройдут автограф-сессии и фотосессии.

Развлекательные зоны на VK Fest

На ВДНХ также откроются семейные, спортивные, творческие, игровые, технологические и косплей-зоны. Гости смогут посетить активности с Чебурашкой, Лунтиком и другими персонажами, поиграть в футбол, шахматы и лазертаг, попробовать себя в VR-играх, пройти научные интерактивы и принять участие в мастер-классах.

На фестивале будут работать ретрозона с Dendy, Sega и Game Boy, площадки по киберспорту, стенды с современными технологиями и зонами искусственного интеллекта. Посетителей также ждут косплей-дефиле, тематические викторины, активности по вселенным «Доктора Кто», «Зова Ктулху», Baldur's Gate и «Фоллаута».

Финальные дни VK Fest пройдут 18 и 19 июля на ВДНХ. Билеты и подробная информация о программе доступны на официальном сайте фестиваля.

Ранее дебютный VK Fest в Нижнем Новгороде посетили 18 тысяч человек, все билеты были раскуплены, на сцене выступили t.A.T.u., Ольга Бузова, Uma2rman и другие артисты, а также состоялись пенная вечеринка и неожиданное появление Прохора Шаляпина с DJ KATYA GUSEVA. Зрители тепло приняли земляков из Uma2rman.