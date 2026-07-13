VK Fest в Нижнем Новгороде собрал 18 тысяч гостей и 50 артистов

Первый в истории VK Fest в Нижнем Новгороде посетили 18 тысяч человек. Все билеты были раскуплены ещё до официального старта мероприятия, рассказала руководитель проекта Зоя Новикова.

На сцене, расположенной на Стрелке, выступили полсотни артистов. Среди них оказались t.A.T.u., Ольга Бузова, Uma2rman, Клава Кока, Дора, «Комната культуры», «Сироткин», NANSI & SIDOROV, SALUKI и Элджей, а также nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS.

Выступление Ольги Бузовой. Фото © Предоставлено Life.ru

Погода выдалась знойной, поэтому организаторы устроили пенную вечеринку и битву с водяными пушками. По признанию Новиковой, дебютный фестиваль в городе превзошёл все ожидания.

Выступление Uma2rman. Фото © Предоставлено Life.ru

Особый приём аудитория оказала землякам из Uma2rman, которые пригласили на сцену коллектив ZOLOTO. Ещё одним сюрпризом стал выход nkeeei вместе с Ольгой Бузовой для совместного исполнения трека «Такой же».

Впервые за пределы двух столиц выехала электронная сцена Радио Рекорд. Сеты отыграли SHAPOV, LADY WAKS, TURBOSH, DJ BALDIN, RIRI, STAS SATORI и ARIA FREDDA, а к выступлению DJ KATYA GUSEVA неожиданно присоединился Прохор Шаляпин. Позже артист помог одному из гостей сделать предложение руки и сердца прямо у сцены.

Инсталяция на барже. Фото © Предоставлено Life.ru

Впечатляющим визуальным акцентом стала инсталляция на 65-метровой барже в акватории Волги. Вечером она превратилась в световое шоу на воде.

Пространство для отдыха гостей фестиваля. Фото © Предоставлено Life.ru

Посетителей также ждали встречи с популярными блогерами, семейная зона с трёхметровой уткой и куклой-великаном Максима Горького, лекторий со стилистом Владиславом Лисовцом и актёром Даниэлем Вегасом, косплей-дефиле, танцевальные батлы, спортивные и научные площадки. В шатре хоккейного клуба «Торпедо» публике представили новичка команды Матвея Полякова.

Life.ru рассказывал, что в Суздале стартовал Второй Летний фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева, торжественное открытие которого состоялось 12 июля на территории Суздальского кремля, а продлится он до 19 июля. Президент РФ Владимир Путин в приветствии гостям и участникам отметил, что форум обретает традиции и становится заметным событием в культурной жизни страны, выделив насыщенную программу и участие признанных мастеров оперной сцены, известных исполнителей классической и джазовой музыки, а также звёзд балета.