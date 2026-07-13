В Суздале стартовал Второй Летний фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева, который продлится до 19 июля. Торжественное открытие прошло 12 июля на территории Суздальского кремля. Президент России Владимир Путин направил его гостям и участникам приветствие.

В Суздале открылся Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева. Фото © Предоставлено Life.ru

«Отрадно, что ваш фестиваль обретает традиции, становится заметным событием в культурной и общественной жизни страны. Нынешний творческий форум впечатляет насыщенной и содержательной программой, громкими именами участников — признанных мастеров оперной сцены, известных исполнителей классической и джазовой музыки, звёзд балета», — заметил Путин.

В Суздале открылся Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева. Фото © Предоставлено Life.ru

В церемонии участвовали художественный руководитель проекта Денис Мацуев, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. На сцене выступили Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением дирижёра Александра Сладковского и Большой хор «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей» под руководством Льва Конторовича. Публике представили Третий фортепианный концерт и Девятую симфонию Людвига ван Бетховена.

В Суздале открылся Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева. Фото © Предоставлено Life.ru

Программа объединит симфоническую и камерную музыку, джаз, оперу и балет. Ещё до официальной церемонии Астраханский государственный театр оперы и балета показал у Александровского монастыря постановку «Война и мир» Сергея Прокофьева. Владимиро-Суздальский музей-заповедник также подготовил экскурсии, детские мастерские, творческие лаборатории и встречи с современными писателями и поэтами.

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