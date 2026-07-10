Стала известна главная тема Восточного экономического форума 2026 года

Организаторы XI Восточного экономического форума определили главную тему предстоящего мероприятия. Как сообщили в Фонде Росконгресс, форум пройдёт во Владивостоке под девизом «Дальний Восток — развитие во благо людей».

«Тема форума соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе. Подготовка документа ведётся по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам ВЭФ — 2025», — говорится в заявлении.

Стратегия предусматривает создание высокотехнологичной диверсифицированной экономики и развитие современной инфраструктуры. Предполагается, что эти меры будут способствовать повышению качества жизни населения, демографическому росту и укреплению роли ДФО в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Работа включает пять основных направлений: устранение инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, повышение уровня жизни в регионе, а также адаптацию к климатическим изменениям.

Напомним, Восточный экономический форум в 2026 году пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Форум традиционно служит ключевой платформой для обсуждения развития Дальнего Востока, запуска инвестиционных инициатив и создания инфраструктурных и социальных проектов.