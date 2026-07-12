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12 июля, 16:54

«Впечатляет громкими именами»: Путин оценил программу фестиваля Мацуева в Суздале

Путин поздравил участников второго Летнего музыкального фестиваля в Суздале

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам, организаторам и гостям второго Летнего музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Суздале. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что фестиваль обретает традиции и становится заметным событием в культурной и общественной жизни страны. По его словам, нынешний форум впечатляет насыщенной программой и громкими именами — признанными мастерами оперной сцены, известными исполнителями классической и джазовой музыки, звёздами балета.

Путин выразил уверенность, что оригинальный и по-настоящему красивый проект в полной мере оправдает ожидания самой взыскательной публики и оставит добрые, незабываемые впечатления. Президент пожелал участникам успехов и всего наилучшего.

Второй Летний фестиваль открылся в субботу постановкой Астраханского государственного театра оперы и балета «Война и мир» Сергея Прокофьева. Мероприятие щедро дарит публике возможность насладиться высоким искусством на фоне уникальных памятников архитектуры древнего Суздаля.

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Также сегодня Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли с Днём рыбака. Президент отметил, что отрасль демонстрирует серьёзный потенциал роста: привлекаются инвестиции, обновляется флот и береговая инфраструктура, внедряются передовые технологии и развиваются научные исследования. Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров.

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Юрий Лысенко
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