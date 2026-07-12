Путин поздравил рыбаков с праздником и отметил рост потенциала отрасли

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса, а также любителей рыбной ловли с Днём рыбака. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил растущий потенциал отрасли.

По словам президента, в России создаются условия для привлечения крупных инвестиций, совершенствуется логистическая и береговая инфраструктура, обновляется промысловый флот. Он также подчеркнул важность внедрения передовых технологий, развития научных исследований и подготовки квалифицированных кадров.

«Сегодня отрасль уверенно демонстрирует серьёзный потенциал роста — создаются условия для привлечения крупных инвестиций, совершенствуется логистическая и береговая инфраструктура, обновляется промысловый флот, уделяется приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, поддержке научных исследований, подготовке квалифицированных кадров», — заметил Путин в телеграмме.

Президент назвал рыбохозяйственный комплекс одной из базовых отраслей российской экономики, от работы которой зависят продовольственная безопасность, благополучие жителей прибрежных регионов и качество жизни населения. Отдельно он отметил, что популярность рыбалки способствует развитию туризма и активного досуга, а также формирует бережное отношение к природным богатствам страны.

Ранее президент Владимир Путин обновил состав правительственной комиссии по экспортному контролю, включив в неё замдиректора СВР Юрия Кудрявцева и замглавы ФТС Алексея Тимофеева. Комиссия, действующая с 2001 года, контролирует внешнеэкономические сделки, чтобы предотвратить ущерб безопасности страны, и отслеживает перемещение товаров и технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения.