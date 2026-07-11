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Регион
11 июля, 14:06

Стивен Сигал назвал четыре качества Путина, которые его поразили при знакомстве

Владимир Путин и Стивен Сигал. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Стивен Сигал. Обложка © Life.ru

Американский актёр Стивен Сигал поделился первым впечатлением от личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Интервью с ним опубликовало швейцарское издание Weltwoche.

На вопрос о том, каким ему показался российский лидер много лет назад, Сигал ответил четырьмя эпитетами: добрый, вежливый, скромный и вдумчивый.

Российское гражданство актёр получил в 2016 году. Спустя два года он занял пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям между РФ и США.

Стивен Сигал сообщил, что многому научился у Путина и Лаврова
Стивен Сигал сообщил, что многому научился у Путина и Лаврова

Ранее Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером современности. Артист подчеркнул, что придерживается данной точки зрения уже давно и неоднократно высказывался об этом публично. В разговоре он также дал характеристики некоторым зарубежным политикам. Владимира Зеленского Сигал представил исключительно как актёра, а президента США Дональда Трампа выделил за присущий ему неординарный стиль поведения.

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Юлия Сафиулина
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