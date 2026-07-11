Стивен Сигал назвал четыре качества Путина, которые его поразили при знакомстве

Американский актёр Стивен Сигал поделился первым впечатлением от личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Интервью с ним опубликовало швейцарское издание Weltwoche.

На вопрос о том, каким ему показался российский лидер много лет назад, Сигал ответил четырьмя эпитетами: добрый, вежливый, скромный и вдумчивый.

Российское гражданство актёр получил в 2016 году. Спустя два года он занял пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям между РФ и США.

Ранее Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером современности. Артист подчеркнул, что придерживается данной точки зрения уже давно и неоднократно высказывался об этом публично. В разговоре он также дал характеристики некоторым зарубежным политикам. Владимира Зеленского Сигал представил исключительно как актёра, а президента США Дональда Трампа выделил за присущий ему неординарный стиль поведения.