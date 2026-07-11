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11 июля, 03:22

Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В интервью швейцарскому изданию Weltwoche голливудский актёр и спецпредставитель российского внешнеполитического ведомства по гуманитарным и культурно-историческим связям с Америкой Стивен Сигал выразил мнение, что президент Российской Федерации Владимир Путин является самым великим лидером в мире.

«По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — считает актёр.

В ходе интервью Сигал затронул фигуры президента США Дональда Трампа и главаря киевского руководства Владимира Зеленского. Экс-комика он охарактеризовал как актёра, а американского лидера отметил за его уникальный стиль.

«Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр», — это заявление Сигал сделал, когда его спросили о главных заблуждениях Запада относительно России и её президента.

Стивен Сигал продаёт дом на Рублёвке со скидкой в 100 млн из-за слабого спроса
Стивен Сигал продаёт дом на Рублёвке со скидкой в 100 млн из-за слабого спроса

Ранее Сигал сообщил, что перенимает опыт у Владимира Путина и Сергея Лаврова и обязан им своей нынешней профессиональной подготовкой. Актёр упомянул, что считает большой удачей своё назначение на должность спецпредставителя МИД. Он напомнил, что Россия была первопроходцем и одним из флагманов в создании дипломатических институтов, хотя широкой публике этот факт часто неизвестен. Рассуждая о предназначении дипломатии, Сигал выразил убеждение, что она призвана добывать правду, не допустить глобального вооружённого конфликта и предотвратить новые ядерные атаки на планету.

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Алена Пенчугина
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