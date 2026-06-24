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Регион
24 июня, 05:20

Стивен Сигал продаёт дом на Рублёвке со скидкой в 100 млн из-за слабого спроса

Актёр, продюсер, сценарист и режиссёр Стивен Сигал. Обложка © Life.ru

Актёр, продюсер, сценарист и режиссёр Стивен Сигал. Обложка © Life.ru

Актёр, продюсер, сценарист и режиссёр Стивен Сигал снизил цену на свой элитный особняк в Подмосковье на 50 млн рублей. Теперь 74-летняя звезда готова продать недвижимость за 650 млн рублей вместо изначальных 700 млн, пишет SHOT.

  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT

Фото © SHOT

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Причина пересмотра стоимости — отсутствие покупателей более полугода. При этом, по данным источников, при торге возможна дополнительная скидка ещё до 50 млн рублей.

Речь идёт об участке площадью 15 соток в элитном посёлке «Конус» в селе Усово на Рублёвке, примерно в 10 км от МКАД. На территории расположены два дома — основной и гостевой. Главный особняк площадью около 500 квадратных метров выполнен в стиле американской классики. Внутри — 7 санузлов, 4 спальни, кинотеатр, винная комната и отдельное помещение для хранения багажа. В гостевом доме оборудованы баня и сауна, рядом есть доступ к охраняемой прибрежной зоне.

Стивен Сигал выставил на продажу подмосковный дом в семь раз дороже, чем купил. Ранее актёр объяснял решение о продаже фразой «Время пришло», а позже уточнял, что планирует улучшить жилищные условия.

Риелтор Гордеева: Участок Сигала на Рублёвке не могут продать из-за размера
Риелтор Гордеева: Участок Сигала на Рублёвке не могут продать из-за размера

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Андрей Бражников
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