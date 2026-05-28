Риелтор Гордеева: Участок Сигала на Рублёвке не могут продать из-за размера

Маленькая площадь земельного участка под домом американского актёра Стивена Сигала в посёлке «Конус» на Рублёво-Успенском шоссе мешает быстро продать объект. О проблеме недвижимости рассказала основатель агентства «Безфильтров» Ригина Гордеева в беседе с ТАСС.

Площадь особняка составляет 500 квадратных метров, а участка — всего 15 соток. В объект входят двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседки для барбекю. Продавец просит 650 миллионов рублей (изначально цена была 700 миллионов).

«При бюджете 650 миллионов рублей покупатель приобретает не просто дом. Он покупает приватность, дистанцию до соседей, собственную среду, сценарий жизни. А 15 соток для дома 500 квадратов — это уже почти «городская посадка», а не классический люкс. Пропорции вызывают вопросы», — объяснила эксперт.

По словам Гордеевой, по рыночной цене такой объект можно продать за 6–12 месяцев. Однако при переоценке в 20–30 процентов срок экспозиции увеличится до двух-трёх лет.

«А если продаётся легенда вместо актива, то объект может зависнуть очень надолго», — заключила риелтор.

Ранее Life.ru писал, что особняк Стивена Сигала на Рублёвке подешевел до ₽650 млн из-за отсутствия спроса. Изначально голливудская звезда хотела выручить 700 млн рублей, но с конца апреля объект предлагают уже за 650 млн. Риелтор Юлия Юсова отметила, что такая цена была бы приемлема, только если бы дом находился в безупречном состоянии. На рынке есть предложения с большей площадью, бассейнами и SPA-зонами.