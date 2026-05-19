Стивен Сигал стал попечителем российского патриотического центра «Наследие»

Голливудский актёр с российским гражданством Стивен Сигал, занимающий пост спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, вошёл в состав Попечительского совета Центра «Наследие». Об этом сообщается на сайте организации.

«Выражаю искреннюю признательность за приглашение войти в состав Попечительского совета… Сообщаю о своём согласии и подтверждаю готовность к дальнейшему сотрудничеству», — сказал Сигал.

По его словам, ему очень близка миссия патриотического центра, занимающегося сохранением и популяризацией культуры и истории РФ, а также уделяющего внимание передаче фундаментальных ценностей будущим поколениям. «Наследие» реализует просветительские и благотворительные проекты, помогая идти к гуманитарным идеалам и накапливать духовный опыт.

«Разделяя стремление Центра к укреплению традиционных нравственных ценностей… выражаю готовность принять участие в деятельности организации в статусе амбассадора… в странах СНГ и дальнего зарубежья», — отметил Сигал.

Ранее актёр и режиссёр Стивен Сигал выразил надежду, что американское кино станет более объективным и реалистичным, а образы «плохих парней» перестанут ассоциироваться только с русскими и арабами.