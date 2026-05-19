Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 13:22

Стивен Сигал стал попечителем российского патриотического центра «Наследие»

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Голливудский актёр с российским гражданством Стивен Сигал, занимающий пост спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, вошёл в состав Попечительского совета Центра «Наследие». Об этом сообщается на сайте организации.

«Выражаю искреннюю признательность за приглашение войти в состав Попечительского совета… Сообщаю о своём согласии и подтверждаю готовность к дальнейшему сотрудничеству», — сказал Сигал.

По его словам, ему очень близка миссия патриотического центра, занимающегося сохранением и популяризацией культуры и истории РФ, а также уделяющего внимание передаче фундаментальных ценностей будущим поколениям. «Наследие» реализует просветительские и благотворительные проекты, помогая идти к гуманитарным идеалам и накапливать духовный опыт.

«Разделяя стремление Центра к укреплению традиционных нравственных ценностей… выражаю готовность принять участие в деятельности организации в статусе амбассадора… в странах СНГ и дальнего зарубежья», — отметил Сигал.

Актёр Стивен Сигал представит свой фильм об СВО через 2 месяца
Актёр Стивен Сигал представит свой фильм об СВО через 2 месяца

Ранее актёр и режиссёр Стивен Сигал выразил надежду, что американское кино станет более объективным и реалистичным, а образы «плохих парней» перестанут ассоциироваться только с русскими и арабами.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Стивен Сигал
  • Другие новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar