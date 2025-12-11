Актёр Стивен Сигал представит свой фильм об СВО через 2 месяца

Документальный фильм об СВО актёра Стивена Сигала будет представлен мировой аудитории в ближайшие месяцы. Об этом продюсер сообщил ТAСС.

«Я продолжаю работать, надеюсь, что мы закончим этот замечательный документальный фильм «Во имя справедливости». Я планирую, что мы его представим масштабно на мировом уровне через шесть-восемь недель», — сказал актёр.

Сигал рассказал, что завершает работу над документальной картиной под названием «Во имя справедливости», посвящённой событиям СВО. Он уточнил, что премьера пройдет в международном формате, а подготовка к финальному этапу проекта выходит на завершающую стадию.

Актёра знают благодаря ролям в боевиках «В осаде», «Патриот», «Над законом» и других лентах. В 2016 году он получил российское гражданство, а в мае 2024-го президент Владимир Путин наградил его орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее Стивен Сигал говорил, что рассчитывает на более объективный и правдивый подход американского кино к изображению разных народов. В США существуют устойчивые стереотипы, из-за которых образ «плохих парней» часто приписывают русским или арабам, и выражал желание, чтобы киноиндустрия отображала людей ближе к реальности.