Актёр Сигал обвинил американский кинематограф в создании стереотипов о русских

Актёр и режиссёр Стивен Сигал выразил надежду, что американское кино станет более объективным и реалистичным, а образы «плохих парней» перестанут ассоциироваться только с русскими и арабами. Об этом он сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

«В Америке проблема заключается в том, что есть определённые установки. Например, «плохие парни» — это русские либо арабы. Мне хочется, чтобы в фильмах показывали народы более объективно, ближе к реальной жизни», — сказал он.

Сигал отметил, что американские кинематографисты задают тенденции, которые пытаются повторять в других странах. Он подчеркнул, что в России есть талантливые режиссёры, с которыми важно сотрудничать и обмениваться опытом. По его словам, в стране происходит смена поколений, появляются независимые режиссёры, и российский кинематограф продолжит развиваться.

Ранее сообщалось, что американский актёр Стивен Сигал выразил гордость за российское гражданство и намерение продолжать жить и работать в России. Он заявил, что благодарен за возможность оставаться в стране и заниматься своей деятельностью. По словам Сигала, главное достоинство россиян — их единство и готовность поддерживать друг друга, что, по его мнению, делает страну особенной.