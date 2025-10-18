Стивен Сигал хотел бы вернуться на экраны и сняться в российском кино

Американский актёр Стивен Сигал, получивший гражданство РФ, признался, что скучает по съёмкам в кино и хотел бы вернуться на экраны, снявшись в российском фильме. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ТАСС.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — ответил легендарный артист. По его словам, уже есть предварительные планы о возможных съёмках, но раскрывать детали Сигал не стал.

Стивен Сигал известен зрителям по таким лентам, как «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить» и другим. Артист стал россиянином и переехал в Москву в 2016 году. А в 2024 году он получил от президента РФ Владимира Путина орден Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал вместе со своим сыном Домиником основал в России предприятие по переработке отходов. Фирма получила название «Хикари». Как следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), общество с ограниченной ответственностью «Хикари» было зарегистрировано известным актёром 26 августа. На данный момент Сигал нигде не снимается и полностью завершил кинокарьеру.