Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 08:09

Стивен Сигал хотел бы вернуться на экраны и сняться в российском кино

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Американский актёр Стивен Сигал, получивший гражданство РФ, признался, что скучает по съёмкам в кино и хотел бы вернуться на экраны, снявшись в российском фильме. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ТАСС.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — ответил легендарный артист. По его словам, уже есть предварительные планы о возможных съёмках, но раскрывать детали Сигал не стал.

Стивен Сигал известен зрителям по таким лентам, как «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить» и другим. Артист стал россиянином и переехал в Москву в 2016 году. А в 2024 году он получил от президента РФ Владимира Путина орден Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

«Я русский»: Стивен Сигал сделал громкое заявление после выступления Путина на ВЭФ
«Я русский»: Стивен Сигал сделал громкое заявление после выступления Путина на ВЭФ

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал вместе со своим сыном Домиником основал в России предприятие по переработке отходов. Фирма получила название «Хикари». Как следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), общество с ограниченной ответственностью «Хикари» было зарегистрировано известным актёром 26 августа. На данный момент Сигал нигде не снимается и полностью завершил кинокарьеру.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Стивен Сигал
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar