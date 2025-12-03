Плёнки Миндича
3 декабря, 12:02

Актёр Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и жить в России

Американский актёр Стивен Сигал. Обложка © Life.ru

Американский актёр Стивен Сигал сообщил, что гордится российским гражданством и планирует продолжать жить и работать в России. Заявление прозвучало на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».

«Я горжусь быть русским. Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь своё дело, я буду благодарен», — сказал Сигал.

По словам актёра, главное достоинство россиян заключается в их единстве и готовности поддерживать друг друга. Он отметил, что это качество делает страну особенной. Сигал выразил благодарность за возможность быть частью российского народа и подчеркнул, что ценит взаимодействие и взаимопомощь между людьми, которое он наблюдает в России.

Ранее сообщалось, что американский актёр Стивен Сигал, получивший российское гражданство, признался, что скучает по съёмкам в кино и хотел бы вернуться на экраны, снявшись в российских фильмах. Он отметил, что у него уже есть предварительные планы по будущим проектам, но подробности раскрывать не стал.

