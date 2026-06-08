«Просто увеличиваю размеры»: Стивен Сигал объяснил продажу подмосковного особняка

Американский актёр и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал продаёт свою недвижимость в Московской области, так как хочет улучшить жилищные условия. Подробностями сделки он поделился с агентством ТАСС.

По словам артиста, речь идёт о естественном желании переехать в более просторное место. Сам Сигал описал ситуацию без лишних деталей: «Я просто увеличиваю размеры жилья».

Дом Сигала находится на Рублёвке Информация о продаже резиденции площадью 500 квадратных метров появилась еще в конце января.

В состав владения входят двухэтажный дом, гараж на две машины и гостевой флигель. На территории также обустроена баня и беседка-барбекю.

Стивен Сигал — американский актёр и мастер айкидо (7-й дан), ставший иконой боевиков 1990-х благодаря хитам вроде «В осаде» и фирменному стилю рукопашного боя с заломами. В 2016 году он получил российское гражданство. А в мае 2024-го президент Владимир Путин вручил ему орден Дружбы с формулировкой «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Сейчас Сигал является специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия.