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9 июля, 17:08

Путин обновил состав комиссии, отвечающей за экспортный контроль

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обновил состав правительственной комиссии, отвечающей за экспортный контроль. Соответствующий указ главы государства был обнародован на портале правовых актов.

Согласно документу, ряды ведомства пополнили два новых участника: заместитель директора СВР Юрий Кудрявцев и замглавы Федеральной таможенной службы Алексей Тимофеев. Последний сменил в комиссии своего коллегу Сергея Шкляева, который покинул этот пост в связи с переходом на новую должность — теперь он курирует таможенное сотрудничество в Евразийской экономической комиссии.

Напомним, что Комиссия по экспортному контролю работает в России с 2001 года. Её главная миссия — следить за тем, чтобы внешнеэкономические сделки не наносили ущерба безопасности страны. Ведомство жестко контролирует перемещение товаров, технологий и услуг, которые потенциально могут быть использованы для создания оружия массового поражения или других видов военной техники.

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Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай увеличился на 16% по весу и на 53% в денежном выражении, достигнув 672 тысяч тонн на сумму почти 2,06 миллиарда долларов. Наиболее заметный рост показали поставки мороженого минтая без головы и потрохов (+25% по весу и +70% в деньгах), филе минтая (+25% и +55%), а также мороженой трески (+35% и вдвое в деньгах).

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Наталья Демьянова
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