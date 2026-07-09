Путин обновил состав комиссии, отвечающей за экспортный контроль

Президент России Владимир Путин обновил состав правительственной комиссии, отвечающей за экспортный контроль. Соответствующий указ главы государства был обнародован на портале правовых актов.

Согласно документу, ряды ведомства пополнили два новых участника: заместитель директора СВР Юрий Кудрявцев и замглавы Федеральной таможенной службы Алексей Тимофеев. Последний сменил в комиссии своего коллегу Сергея Шкляева, который покинул этот пост в связи с переходом на новую должность — теперь он курирует таможенное сотрудничество в Евразийской экономической комиссии.

Напомним, что Комиссия по экспортному контролю работает в России с 2001 года. Её главная миссия — следить за тем, чтобы внешнеэкономические сделки не наносили ущерба безопасности страны. Ведомство жестко контролирует перемещение товаров, технологий и услуг, которые потенциально могут быть использованы для создания оружия массового поражения или других видов военной техники.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай увеличился на 16% по весу и на 53% в денежном выражении, достигнув 672 тысяч тонн на сумму почти 2,06 миллиарда долларов. Наиболее заметный рост показали поставки мороженого минтая без головы и потрохов (+25% по весу и +70% в деньгах), филе минтая (+25% и +55%), а также мороженой трески (+35% и вдвое в деньгах).