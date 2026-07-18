Развлечение на каждом метре: VK Fest впервые на ВДНХ — что готовят организаторы для гостей

Крупнейший в России VK Fest в этом году пройдёт в Москве на новой площадке — ВДНХ. Организаторы обещают зоны для автограф-сессий, лектории, спортивные и творческие пространства, семейные зоны, фотолокации и места для отдыха.

На время фестиваля ВДНХ разделят на семь сцен с уникальными программами.

«На каждом метре будет развлечение», — пообещала исполнительный директор Злата Колотвина.

Руководитель фестиваля Зоя Новикова добавила, что VK Fest стал мультиформатным семейным праздником с образовательными блоками, музыкой, спортом и детскими зонами.

VK Fest в Москве пройдёт 18 и 19 июля с 11:00 до 23:00. Столичный этап станет финальным в туре, который уже прошёл в Казани, Нижнем Новгороде и Петербурге.