Развлечение на каждом метре: VK Fest впервые на ВДНХ — что готовят организаторы для гостей
VK Fest в Москве впервые пройдёт на ВДНХ 18–19 июля
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Крупнейший в России VK Fest в этом году пройдёт в Москве на новой площадке — ВДНХ. Организаторы обещают зоны для автограф-сессий, лектории, спортивные и творческие пространства, семейные зоны, фотолокации и места для отдыха.
На время фестиваля ВДНХ разделят на семь сцен с уникальными программами.
«На каждом метре будет развлечение», — пообещала исполнительный директор Злата Колотвина.
Руководитель фестиваля Зоя Новикова добавила, что VK Fest стал мультиформатным семейным праздником с образовательными блоками, музыкой, спортом и детскими зонами.
VK Fest в Москве пройдёт 18 и 19 июля с 11:00 до 23:00. Столичный этап станет финальным в туре, который уже прошёл в Казани, Нижнем Новгороде и Петербурге.
Напомним, что в этот раз московский VK Fest собрал целую плеяду ярких артистов, среди которых Дора, Markul, Ева Польна, JONY, t.A.T.u., OG Buda, МОТ, LIL KRYSTALLL и многие другие. Ещё один артист, имя которого держится в тайне, станет хедлайнером электронной сцены.
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