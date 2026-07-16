Классика под открытым небом: Дети ветеранов СВО побывали на фестивале Дениса Мацуева в Суздале

Около 150 детей и родственников ветеранов специальной военной операции из регионов ЦФО стали гостями II Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале. Об этом рассказали в Государственном фонде «Защитники Отечества», организовавшем поездку.

Юные таланты из семей участников СВО посетили фестиваль Мацуева в Суздале. Фото © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Участниками культурной программы стали юные победители школьных олимпиад, а также воспитанники музыкальных и художественных учебных заведений. Перед концертом для семей была подготовлена подробная экскурсия по историческим местам Суздаля и Владимира. Гости смогли ближе познакомиться с достопримечательностями древних русских городов.

Юные таланты из семей участников СВО посетили фестиваль Мацуева в Суздале. Фото © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

«Этот концерт подарил зрителям радость встречи с классической музыкой и, уверена, вдохновил ребят на дальнейшее развитие своих талантов. Поддержка семей ветеранов и участников специальной военной операции – одно из приоритетных направлений работы фонда «Защитники Отечества». Мы оказываем помощь семьям наших героев, организуем для них культурные и просветительские мероприятия. Особое внимание уделяем патриотическому воспитанию молодёжи с участием защитников Отечества, укрепляя связь и преемственность поколений», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Юные таланты из семей участников СВО посетили фестиваль Мацуева в Суздале. Фото © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Основным музыкальным событием стал концерт «Восходящие звёзды — новые имена». Перед зрителями выступили опытные музыканты и лауреаты международных конкурсов, исполнившие классические произведения.

Юные таланты из семей участников СВО посетили фестиваль Мацуева в Суздале. Фото © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Среди приглашённых оказалась семья Осиповых из Мурома. Глава семьи является ветераном спецоперации, кавалером ордена Мужества. Его дочь Серафима успешно занимается в цирковой студии и вокальном ансамбле, постоянно участвуя в творческих состязаниях.

Юные таланты из семей участников СВО посетили фестиваль Мацуева в Суздале. Фото © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Оксана и Серафима Осиповы назвали Суздаль гостеприимным городом с удивительной историей. Они рассказали, что в их семье подрастают трое творческих детей, а отец всегда остаётся для них настоящим героем. Представительницы семьи выразили благодарность фонду за уникальную возможность личной встречи с Денисом Мацуевым и рассказали о сильном волнении в преддверии концерта.

Юные таланты из семей участников СВО посетили фестиваль Мацуева в Суздале. Фото © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Дирижёр Олег Худяков, принимавший участие в фестивале, отметил вневременную ценность настоящего музыкального искусства. Он пояснил, что программа концерта отличалась огромным эмоциональным диапазоном, охватывая разные эпохи и палитру чувств великих композиторов.

Юные таланты из семей участников СВО посетили фестиваль Мацуева в Суздале. Фото © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Музыкант добавил, что классика побуждает слушателей к сопереживанию и глубоким размышлениям. По его словам, каждому зрителю удаётся найти в этой музыке что-то созвучное собственной душе. Особенно важным дирижёр назвал приобщение детей к высоким образцам искусства, формирующим безупречный вкус и прочную духовную опору.

Летний фестиваль в Суздале проходит с 10 по 19 июля. Он второй год подряд сохраняет статус одного из крупнейших в России праздников классической музыки под открытым небом. На сцене запланированы 8 концертов академического и джазового направлений с участием всемирно известных солистов, ведущих коллективов и самого Дениса Мацуева.

Ранее сообщалось, что в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» завершился чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» среди ветеранов специальной военной операции. Мероприятие объединило более 600 участников из 86 регионов страны. Конкурсанты демонстрировали навыки по 21 компетенции, включая слесарное и сварочное дело, кулинарию, управление беспилотными летательными аппаратами и массаж. Помимо соревновательной части на площадке развернули выставку современных средств реабилитации для людей с инвалидностью, а также работали консультационные пункты, где можно было получить юридическую, медицинскую и социальную помощь.