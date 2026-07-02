В Казани подвели итоги чемпионата «Абилимпикс» для ветеранов СВО

В Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Абилимпикс». Мероприятие собрало более 600 участников из 86 регионов страны.

На площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» конкурсанты соревновались по 21 компетенции: от слесарного и сварочного дела до управления БПЛА, кулинарии и массажа. Параллельно работала выставка современных средств адаптации для людей с ограниченными возможностями, а также консультационные пункты по юридическим, медицинским и социальным вопросам.

Один из участников, Николай Голубичный из Магаданской области, на чемпионате осваивает столярное дело — собирает тумбочку. На фронте он получил три ранения, дважды возвращался в строй, а в 2025 году после подрыва на мине лишился ноги. До СВО мужчина работал в авианавигации, его рабочее место сохранили, а из-за сокращения часов он решил освоить новые специальности при поддержке фонда "Защитники Отечества". Помимо столярки, он уже учится сварке и успел сварить печь.

«Такие чемпионаты помогают адаптироваться к мирной жизни, отвлечься от неприятных воспоминаний, завести новые знакомства», — делится конкурсант.

На мероприятие приехал Герой России Александр Лапин, который пообщался с бойцами, в том числе с сослуживцем из 90-й танковой дивизии, с которым прошёл боевой путь на Луганском направлении. Он отметил, что участники чемпионата, несмотря на инвалидность, полны желания жить полноценной жизнью и приносить пользу Родине. В финальный день чемпионат посетили вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Анна Цивилева и глава Татарстана Рустам Миниханов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам чемпионата «Абилимпикс» в Казани заявил, что Россия гордится мужеством и силой духа бойцов спецоперации, получивших тяжёлые ранения, и призвал их не сдаваться, честно трудиться и служить Отечеству. Он выразил уверенность, что соревнования помогут им раскрыть таланты, освоить новые навыки и расширить профессиональные горизонты.