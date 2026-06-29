Поддержку ветеранов СВО предложили добавить в перечень целей волонтёрства

ЛДПР предложила включить помощь ветеранам СВО в список целей благотворительной и волонтёрской деятельности. Законопроект внесли в Госдуму 29 июня 2026 года депутаты фракции во главе с Леонидом Слуцким.

Речь идёт о социальной реабилитации ветеранов боевых действий. В этот перечень хотят добавить трудовую адаптацию, профессиональную переподготовку, психологическую помощь, а также поддержку семей участников боевых действий и родственников погибших.

Авторы инициативы считают, что это позволит волонтёрским и благотворительным организациям получать государственную помощь. Она может быть финансовой, организационной, информационной, консультационной, имущественной и методической.

Леонид Слуцкий заявил, что государство должно помогать защитникам возвращаться к мирной жизни и не допустить повторения ситуации, когда многие ветераны прошлых конфликтов оставались один на один со своими проблемами.

В ЛДПР подчеркнули, что сейчас социальная реабилитация ветеранов боевых действий не входит в перечень целей, при которых волонтёрские организации считаются социально ориентированными и могут рассчитывать на поддержку государства.

Ранее Путин заявлял, что власти заранее думают о трудоустройстве ветеранов после окончания СВО. На встрече с участниками спецоперации президент отметил, что государство понимает, с какими сложностями могут столкнуться военнослужащие при возвращении к мирной жизни. По словам главы государства, бойцам нужно дать возможность повысить образование или пройти переобучение. Финансовую и организационную часть в этом вопросе должно взять на себя государство.