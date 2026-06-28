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Регион
Опубликовано 28 июня, 13:03

Ветеранов СВО будут привлекать к управленческой работе в Белгородской области

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

В Белгородской области ветеранов СВО планируют привлекать к работе на управленческих должностях. Об этом врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил журналистам на съезде «Единой России».

По его словам, в регионе действует программа «Сталь», где сейчас обучается 31 человек. Шуваев отметил, что этих участников обязательно будут привлекать к управленческой работе.

Врио главы области также рассказал, что у него уже есть советник по вопросам, связанным со специальной военной операцией. Он приступил к исполнению обязанностей. Шуваев добавил, что в дальнейшем власти будут решать, кого и на какие должности направлять.

В Москве открылся съезд «Единой России» с участием ветеранов СВО
В Москве открылся съезд «Единой России» с участием ветеранов СВО

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказывал о программе «Время героев» и назвал её уникальной площадкой для поддержки ветеранов СВО. Глава государства отметил, что раньше подобные инициативы в стране не реализовывались в таком формате. По его словам, такие программы помогают участникам СВО получить новые возможности после возвращения к гражданской жизни.

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Николь Вербер
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