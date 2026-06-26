«Гордимся вашим мужеством»: Путин поприветствовал участников чемпионата «Абилимпикс» среди раненых бойцов СВО

Россия гордится мужеством и силой духа бойцов спецоперации, заявил президент Владимир Путин в приветственном слове участникам чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» в Казани среди военнослужащих, получивших тяжёлые ранения. Послание главы государства зачитал замминистра просвещения Владимир Желонкин.

«Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия в Казани чемпионата профессионального мастерства среди <...> не сдавшихся, стремящихся и впредь честно трудиться и приносить пользу Родине. Мы искренне гордимся вашим мужеством, отвагой, силой духа, стремлением самоотверженно служить Отечеству», — сказал российский лидер.

По мнению президента, участники чемпионата смогут в полной мере показать свои таланты и способности, расширить профессиональные горизонты и освоить новые навыки. Владимир Путин убеждён: насыщенная программа и атмосфера честного соревнования, общение с опытными экспертами и единомышленниками позволит бывшим военнослужащим показать себя и обрести бесценный опыт.

«И, конечно, вы сможете найти надежных партнеров для будущих проектов и инициатив», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин направил властям Венесуэлы телеграмму с соболезнованиями в связи с разрушительными землетрясением, произошедшим накануне. Глава государства выразил чувства солидарности с народом республики.