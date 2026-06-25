Путин провёл оперативное совещание Совбеза по теме внутренней безопасности

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции. Глава государства обозначил две основные темы встречи: вопросы внутренней безопасности и развитие отношений с ближайшими соседями, об этом сообщается на сайте Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник главы государства Николай Патрушев. Также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.

«У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй — наших отношений, развития наших отношений с ближайшими соседями», — сказал Путин.

По внутренней повестке с докладами выступят глава ФСБ и министр внутренних дел.