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Регион
25 июня, 10:45

Путин провёл оперативное совещание Совбеза по теме внутренней безопасности

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции. Глава государства обозначил две основные темы встречи: вопросы внутренней безопасности и развитие отношений с ближайшими соседями, об этом сообщается на сайте Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник главы государства Николай Патрушев. Также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.

«У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй — наших отношений, развития наших отношений с ближайшими соседями», — сказал Путин.

По внутренней повестке с докладами выступят глава ФСБ и министр внутренних дел.

Лавров заявил, что вышел бы из ОБСЕ, но решение остаётся за Путиным
Лавров заявил, что вышел бы из ОБСЕ, но решение остаётся за Путиным

Ранее Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором главной темой стали меры общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь текущего года. Глава государства подчеркнул, что предстоящие парламентские выборы являются важнейшим внутриполитическим событием для страны. В ходе совещания Путин призвал обсудить дополнительные меры, которые позволят обеспечить безопасность на всех этапах избирательной кампании.

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Анастасия Никонорова
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