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Регион
24 июня, 18:14

Лавров заявил, что вышел бы из ОБСЕ, но решение остаётся за Путиным

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что лично он бы отдал распоряжение о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако решение — за президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал на форуме «Примаковские чтения».

Лавров назвал ОБСЕ «полумёртвой» структурой и признался, что спорил на этот счёт со своим заместителем Александром Грушко. Но, по словам главы внешнеполитического ведомства, есть одно важное обстоятельство, мешающее выходу: «другие не выйдут».

«ОБСЕ, конечно, — это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации», — сказал министр.

Лавров: Россия хочет понять, изменилась ли линия США по итогам саммита G7
Лавров: Россия хочет понять, изменилась ли линия США по итогам саммита G7

Ранее главной проблемой в отношениях России и США Лавров назвал намерение США выдавать гражданство детям российских дипломатов, рождённым на их территории, что, по его словам, абсурдно. Россия указывает на недопустимость таких требований, но американцы ссылаются на различия конвенций. Лавров подчеркнул, что нельзя навязывать ребёнку дипломата американское гражданство, и напомнил о дискуссии в Верховном суде США по этому вопросу.

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Анастасия Никонорова
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