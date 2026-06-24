Лавров: Россия хочет понять, изменилась ли линия США по итогам саммита G7

Россия хочет понять, как изменилась линия США по украинской тематике по итогам саммита «Большой семёрки» во французском Эвиане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

По словам главы внешнеполитического ведомства, если верить заявлениям президента Франции Эмманюэля Макрона, «Анкоридж похоронен», а «блудный» американский лидер Дональд Трамп «вернулся в семью».

«По Украине мы хотим понять, что там в Эвиане произошло. Потому что, если послушать [заявления] <...>, они опять все вместе», — сказал российский министр.

При этом американская сторона пока не рассказывала о том, что именно она вынесла из саммита, как видит результаты мероприятия и свою дальнейшую линию по теме конфликта. По словам главы российского МИД, на данном этапе с Вашингтоном можно договориться лишь по отдельным вопросам, тогда как по общей повестке прогресс «видится маловероятным».

«Идти нужно не от общего к частному, как говорили классики, а от частного к общему. Сейчас мы по общей повестке дня — каким-то глобальным концепциям — не договоримся. По отдельным вопросам договориться можно», — добавил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не будет верить на слово сторонам за столом переговоров по урегулированию на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва «на особом чеку» в связи с попытками ввести её в заблуждение.