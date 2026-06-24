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24 июня, 11:32

Лавров: Россия хочет понять, изменилась ли линия США по итогам саммита G7

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Россия хочет понять, как изменилась линия США по украинской тематике по итогам саммита «Большой семёрки» во французском Эвиане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

По словам главы внешнеполитического ведомства, если верить заявлениям президента Франции Эмманюэля Макрона, «Анкоридж похоронен», а «блудный» американский лидер Дональд Трамп «вернулся в семью».

«По Украине мы хотим понять, что там в Эвиане произошло. Потому что, если послушать [заявления] <...>, они опять все вместе», — сказал российский министр.

При этом американская сторона пока не рассказывала о том, что именно она вынесла из саммита, как видит результаты мероприятия и свою дальнейшую линию по теме конфликта. По словам главы российского МИД, на данном этапе с Вашингтоном можно договориться лишь по отдельным вопросам, тогда как по общей повестке прогресс «видится маловероятным».

«Идти нужно не от общего к частному, как говорили классики, а от частного к общему. Сейчас мы по общей повестке дня — каким-то глобальным концепциям — не договоримся. По отдельным вопросам договориться можно», — добавил Лавров.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не будет верить на слово сторонам за столом переговоров по урегулированию на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва «на особом чеку» в связи с попытками ввести её в заблуждение.

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Матвей Константинов
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