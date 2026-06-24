Лавров дал Киеву категоричный ответ на призыв объявить перемирие для переговоров

Россия не будет принимать вариант урегулирования на Украине, при котором переговоры предлагается начинать с остановки боевых действий по линии фронта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Примаковские чтения».

Дипломат подчеркнул, что Москва готова к диалогу при наличии «вразумительных предложений» со стороны оппонентов. По его словам, доверять только словам Россия не намерена и будет ориентироваться на конкретные действия и условия. Ранее уже предпринимались шаги по прекращению огня и отводу войск в рамках договорённостей, в том числе в период переговоров в Стамбуле, напомнил Лавров.

Он добавил, что после этого переговорный процесс был сорван, а ряд западных политиков вообще сделали всё, чтобы убедить Киев в продолжении боёв.

Также Лавров отметил, что Россия предлагала Украине существенно повысить уровень руководства переговорных делегаций. Москва также выступила за создание трёх отдельных рабочих групп — по гуманитарным, политическим и военным вопросам.