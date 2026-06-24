«Вы не поверите»: Лавров назвал неожиданную главную проблему в отношениях США и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главной проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона намерение США выдавать американское гражданство детям российских дипломатов. Об этом он заявил на форуме «Примаковские чтения».

«Вы не поверите, у нас сейчас главная проблема в отношениях с США — это вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединённых Штатов, считаются американскими гражданами и им выдадут соответствующие справки. И пересекать границу США в любую сторону они смогут только по американским документам, как американские граждане», — сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что российская сторона указывает американским коллегам на абсурдность таких требований, однако те ссылаются на различия между дипломатической и консульской конвенциями. Лавров подчеркнул, что никогда не может быть навязано решение, чтобы ребёнок российского дипломата стал американским гражданином, и напомнил, что в Верховном суде США идёт дискуссия о гражданстве по праву почвы, против чего выступает президент Дональд Трамп. Министр также констатировал, что в двусторонних отношениях по-прежнему «проблем немало».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия хочет понять, изменилась ли позиция США по Украине после саммита G7 во французском Эвиане. По его словам, заявления Макрона показывают, что «Анкоридж похоронен», а Трамп «вернулся в семью». Остаётся неясным, как США планируют действовать дальше в конфликте. Договориться с Вашингтоном можно только по частным вопросам, но не по общей повестке.