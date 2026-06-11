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Регион
11 июня, 10:12

Путин обсудил с Совбезом меры безопасности к выборам в Госдуму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой стали меры общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Государственную думу.

Голосование пройдёт в сентябре текущего года. Путин назвал выборы в парламент важнейшим внутриполитическим событием страны.

Выборы в Государственную думу 2026: дата, система голосования и участники
Выборы в Государственную думу 2026: дата, система голосования и участники

По словам президента, на совещании необходимо обсудить дополнительные меры, которые помогут обеспечить безопасность в период подготовки и проведения кампании.

С докладом по теме выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября 2026 года. Всего будет избрано 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Основным днём голосования станет 20 сентября, он совпадает с единым днём голосования в России. Ранее власти неоднократно подчёркивали, что в период крупных политических кампаний особое внимание уделяется общественному порядку, работе правоохранительных органов и защите избирательной инфраструктуры.

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Марина Фещенко
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