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25 июня, 10:40

Опубликован текст телеграммы Путина властям Венесуэлы в связи с землетрясением

Обложка © ТАСС / Михаил Макеев

Обложка © ТАСС / Михаил Макеев

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями властям Венесуэлы в связи с землетрясением, унёсшим жизни более 100 человек. Текст появился на сайте Кремля, ранее его публикацию анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Телеграмма адресована уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес

«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия. Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжёлое время», — говорится в сообщении.

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Напомним, 25 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Американские сейсмологи допускают, что итоговое число жертв может достигнуть ста тысяч. В стране введён режим ЧП, главный аэропорт не функционирует.

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Александра Вишнякова
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