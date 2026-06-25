Опубликован текст телеграммы Путина властям Венесуэлы в связи с землетрясением

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями властям Венесуэлы в связи с землетрясением, унёсшим жизни более 100 человек. Текст появился на сайте Кремля, ранее его публикацию анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Телеграмма адресована уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес

«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия. Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжёлое время», — говорится в сообщении.