Ставропольские команды разгромили всех на окружном этапе «Зарницы 2.0» в СКФО

Команды из Ставропольского края блестяще выступили на окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Северо-Кавказском федеральном округе. Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров, ставропольцы завоевали первые места сразу в двух возрастных категориях.

В специальной (старшей) категории безоговорочную победу одержала команда «Патриот НТИ» из Невинномысска, второй год подряд подтвердив свой чемпионский титул. Среди участников младшей категории лучшими стали ставропольские кадеты из команды «Ермоловцы КШ».

«Благодарю за отличный результат наших зарничников и всех, кто с ними работал и поддерживал — педагогов, наставников и родителей. В сентябре победители отправятся в Волгоград, где примут участие во Всероссийском финале «Зарницы 2.0», — отметил Владимиров.

Ставропольские школьники и кадеты теперь поедут на финал в Волгоград. Фото © Telegram / Владимир Владимиров

Окружной этап длился шесть дней, четыре из которых ребята провели на полигоне. Фото © Telegram / Владимир Владимиров

В течение пяти дней 180 юнармейцев из всех регионов СКФО соревновались и проходили интенсивную подготовку на базе Ставропольского президентского кадетского училища. Участники, разделенные на три возрастные группы, демонстрировали навыки оказания первой помощи, работы с комплектами РХБЗ, тактического мастерства, а также управления FPV-дронами. Кроме того, каждый участник выполнял профильные задачи по выбранной специальности: от сапера и штурмовика до военкора и политрука.

Начальник штаба регионального отделения «ЮНАРМИИ» Ставрополья Олег Сухачев высоко оценил уровень организации сборов и подготовки команд. Он подчеркнул, что ребята продемонстрировали отличную теоретическую базу, сплоченность и волю к победе, отметив, что награды достались самым подготовленным.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Организационную поддержку обеспечивают «Движение первых», «Юнармия» и Центр «Воин» при содействии Росмолод`жи, Минпросвещения и Минобороны России. Роль федерального партнера мероприятия выполняет Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС).

Ранее в Московской области завершился седьмой окружной этап «Зарницы 2.0», в котором 260 участников из 18 регионов ЦФО соревновались по военно-учётным специальностям. На церемонии награждения 7 августа глава «Движения Первых» Артур Орлов отметил, что победители выйдут во Всероссийский финал на сталинградской земле. Герой России Владислав Головин подчеркнул важность игр для воспитания патриотизма и товарищества, а участники пообщались с ветеранами СВО, включая 72-летнего добровольца Вячеслава Шевякова.