В Подмосковье наградили победителей окружного этапа игры «Зарница 2.0»

В Московской области завершился седьмой окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В течение недели 260 участников из 18 субъектов Центрального федерального округа состязались в мастерстве, а 7 августа состоялась торжественная церемония награждения победителей.

«Участники «Зарницы 2.0» находятся в шаге от всероссийского финала, который уже через месяц состоится на легендарной сталинградской земле, ставшей символом воинской славы и доблести. Мы объединили 260 юных патриотов из 18 субъектов Центрального федерального округа», — рассказал глава правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Состязания проходили в двух возрастных группах: средней (11–13 лет) и специальной (18–23 года). Юные защитники соревновались по семи военно-учётным специальностям, включая тактическую медицину, огневую подготовку и выживание в экстремальных условиях.

Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин отметил, что такие игры учат верности стране и товариществу. Он подчеркнул важность встреч с ветеранами специальной военной операции и опытными наставниками, которые передали участникам уникальный опыт и вселили надежду на победу. В рамках программы с юными бойцами пообщался и 72-летний доброволец СВО Вячеслав Шевяков, ушедший на передовую в почтенном возрасте.

Победителями в средней категории стали отряды из Белгородской, Калужской и Тверской областей. В специальной категории лидерами признаны команды из Москвы, Белгородской и Калужской областей.

Кавалер трёх орденов Мужества, участник программы «Время героев» Владимир Михайловский отметил, что игра служит важной профориентационной площадкой для тех, кто готов связать свою судьбу со служением Отечеству. Он выразил уверенность, что полученные навыки пригодятся участникам как в финале, так и в дальнейшей жизни.

Финальный этап в Северо-Кавказском федеральном округе стартует 11 августа. Организаторы называют проект настоящей школой жизни для молодёжи.

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