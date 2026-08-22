Флаг России развернули на вершине Роза Пик в Сочи в День триколора

В честь Дня государственного флага России на вершине Роза Пик в Сочи развернули триколор. Участники восхождения преодолели шесть километров горного маршрута с перепадом высоты в тысячу метров, чтобы добраться до самой высокой обзорной точки курорта «Роза Хутор» на высоте 2320 метров.

Торжественный поход объединил 30 человек — от профессионалов до любителей горного отдыха, а также детей. Самому младшему участнику исполнилось всего пять лет. Группу сопровождали профессиональные гиды курорта. К восхождению присоединился известный альпинист, покоритель восьмитысячников Виталий Лазо.

«Наш флаг объединяет всех наших граждан нашей большой страны, все мы живём в одном большом доме, который называется Россия», — поделился он, передаёт РИА «Новости».

Традицию разворачивать триколор на вершинах гор по всему миру Лазо продолжает уже два десятилетия — он поднимался с флагом на Хан-Тенгри, Мак-Кинли и другие высочайшие пики планеты.

Ранее Life.ru рассказывал, что День Государственного флага России на Камчатке в этом году отметили необычно: к традиционным праздничным мероприятиям добавили спортивный экстрим. В центре внимания оказался горный забег среди действующих вулканов — уникальная трасса, которой нет больше нигде в стране, быстро стала визитной карточкой полуострова.